Premium Het beste van De Telegraaf

Eindhovense pionier kan tekort aan gerecycled PET-plastic oplossen

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Ioniqa-topman Tonnis Hooghoudt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Eindhovense plasticpionier Ioniqa hoopt het aanbod van gerecycled PET-materiaal wereldwijd te vergroten door zijn technologie in licentie aan recyclingbedrijven aan te bieden. De huidige fabriek van Ioniqa op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen produceert jaarlijks grondstof voor vijf tot tien miljoen kilo PET-flessen - slechts een fractie van de wereldwijde vraag van dertig miljoen ton per jaar.