Procter & Gamble positiever over groei

Cincinnati - Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) is positiever gestemd over de autonome omzetgroei in het gehele gebroken boekjaar. P&G, bekend van Pampers, Ariel, Braun en Gillette, rekent nu op een omzetgroei op eigen kracht met een ,,solide'' 4 procent. Eerder stond die prognose nog op een bandbreedte van 2 tot 4 procent.