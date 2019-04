Verizon ziet 2019 zonniger in

Onder de streep hield Verizon bijna 5,2 miljard dollar over, tegen een kleine 4,7 miljard dollar een jaar eerder. De kwartaalomzet klom tegelijkertijd ruim 1 procent naar dik 32 miljard dollar. De onderneming gaat nu uit van een aangepaste winst per aandeel in heel 2019 die enkele procenten hoger ligt dan vorig jaar. Eerder was de voorspelling nog dat dit winstcijfer op hetzelfde niveau als vorig jaar zou uitkomen.

Verizon tast ondertussen diep in de buidel voor 5G, een nieuwe en snellere variant van mobiel internet. Om die reden kondigde het concern eerder al aan afscheid te nemen van 10.000 werknemers, bijna 7 procent van het totale personeelsbestand, zodat het afgeslankte bedrijf beter kan investeren in de nieuwe technologie.