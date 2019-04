Gemalto verdwijnt eind mei van beurs

Thales heeft onlangs zijn bod op Gemalto afgerond. Het Franse technologiebedrijf is inmiddels een uitrookprocedure gestart om de resterende aandelen Gemalto die het nog niet bezit ook in handen te krijgen. Als gevolg van de deal zullen de financiële resultaten van Gemalto per april in de boeken van Thales worden opgenomen.