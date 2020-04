Geplaagd Boeing legt productie van 787 in Charleston stil

Boeing schort voorlopig de productie van de 787-toestellen in een fabriek in Charleston op in de strijd tegen het virus. Dee toestellen zijn ontwikkeld voor lange afstanden.

De productie zal vanaf woensdag tot nader worden stilgelegd. In zijn fabriek in Washinton worden voorlopig ook geen nieuwe toestellen gebouwd.

Boeing zal naar verwachting voor miljarden aan staatsteun nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Eerder zat het bedrijf al in zwaar weer vanwege de problemen met de 737 MAX.

Ook bood de vliegtuigbouwer personeelsleden al aan om met een vertrekregeling vrijwillig op te stappen.