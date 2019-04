Wall Street verwerkt veel kwartaalcijfers

Twitter trapte als eerste van de bekende socialmediabedrijven af met kwartaalcijfers. Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt, steeg harder dan kenners hadden voorzien. Daardoor vielen ook de opbrengsten hoger uit dan verwacht. Nabeurs komt Snap, maker van de app Snapchat, met cijfers en later deze week komt branchegenoot Facebook met resultaten.

Van de grote bedrijven kende Coca-Cola een goede start van het jaar, waarin de omzet en winst aandikten. Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble verhoogde zijn prognoses voor de autonome omzetgroei. Ook industrieconglomeraat United Technologies en telecombedrijf Verizon kijken positiever vooruit, net als defensieconcern Lockheed Martin.

Hasbro

Speelgoedmaker Hasbro verraste door het verlies van een jaar eerder om te buigen in winst en maakte voorbeurs een koerssprong. In voorgaande periodes kwakkelde het bedrijf als gevolg van het omvallen van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us. Ook verfmaker Sherwin-Williams, motorfietsenbouwer Harley-Davidson en witgoedfabrikant Whirlpool openden de boeken.

De olieprijzen bleven licht stijgen na het nieuws dat de Amerikaanse regering bepaalde olie-ontheffingen van de sancties met Iran niet wil verlengen, terwijl Teheran dreigt met sluiting van de Straat van Hormuz . Olie- en gasbedrijven ConocoPhillips, Chevron en ExxonMobil stonden voor het openen van de beurs op bescheiden winst.

Tesla

Ook Tesla kan op aandacht rekenen. Het bedrijf begint al volgend jaar met de uitrol van een taxidienst met zelfrijdende auto's in enkele staten in de Verenigde Staten, aldus topman Elon Musk tijdens een beleggersdag. De fabrikant van elektrische auto's onthulde een nieuwe microchip waarmee een auto zonder een bestuurder kan rijden.

Op macro-economisch gebied komen kort na aanvang nog gegevens over de verkoop van nieuwbouwwoningen in de VS.

Maandag sloten de aandelenbeurzen in New York met kleine winsten. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 26.511,05 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2907,97 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog tot 8015,26 punten.