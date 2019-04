Strijd om miljoenen reclamemaker Media Monks

Voormalig aandeelhouder Rogier Schalken heeft Media Monks, met klanten als Heineken en Audi, volgens de Britse Sunday Times voor de rechter gedaagd om een deel van de overnamesom van £266 miljoen op te eisen.

De overname vorig jaar zomer door Sorrell, jarenlang topman van het grootste reclamebedrijf WPP, kwam als een grote verrassing.

Sorrell wil Media Monks, met naar eigen zeggen 900 mensen in dienst, laten groeien en gebruikt het na zijn vertrek bij WPP voor een nieuwe start met zijn bedrijf S4 Capital.

Sorrell stelt tegenover Britse media niet bij de claim betrokken te zijn, de eis zou louter tussen Media Monks en vroege aandeelhouders spelen. Schalken heeft volgens S4 Capital maar een klein belang (0,029%).

In een verklaring laat Media Monks dinsdag weten buiten het conflict te staan: de onenigheid zou tussen de voormalige aandeelhouders spelen. Het bedrijf werd in 2001 opgezet door Gin Roberscheuten, Wesley Ter Haar en Terrence Koeman, waarop Victor Knaap later meedeed.

Rogier Schalken was niet bereikbaar voor commentaar.

