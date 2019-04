Ryanair moet piloten Eindhoven betalen

De piloten stelden onder meer dat hun inkomen er voor een periode van minimaal een aantal jaar op achteruit gaat als ze door de sluiting van de basis noodgedwongen bij een andere maatschappij aan de slag moeten gaan. Bij een overstap beginnen ze namelijk weer onderaan de ladder voor wat betreft functie en beloning, stelden ze voor de rechter.

De contracten van de piloten worden per 1 mei ontbonden. Ze zijn inmiddels bezig elders emplooi te vinden. Een negende klager haakte eerder af in de zaak omdat die een nieuwe baan had gevonden.

Bekijk ook: Ryanair ontslaat Eindhovens personeel

Ryanair was niet direct bereikbaar voor een reactie. De prijsvechter kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers beraadt zich volgens een woordvoerder ook nog op de mogelijkheden voor beroep. De schadevergoedingen pakten wat lager uit dan geclaimd.

In een eerdere gerechtelijke uitspraak stelde de rechtbank al vast dat Ryanair zonder goede reden besloten heeft om vier vliegtuigen weg te halen uit Eindhoven. Het vermoeden bij de piloten en de rechter bestaat dat de basis in Eindhoven is gesloten als vergelding voor twee stakingen. Ryanair ontkent dat en stelt dat er bedrijfseconomische redenen waren voor het vertrek uit Eindhoven.