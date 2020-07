Man eist €78.000 extra pensioen na administratief foutje

Een man bij wie verwarring over zijn pensioenuitkering was ontstaan, heeft daarom nog geen recht op meer pensioen, vindt het Kifid. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Amsterdam - Maar liefst €78.300 aan gedorven of te derven pensioen over een periode van dertig jaar. Dat eiste een man van de verzekeraar die zijn pensioenvoorziening op zich had genomen, nadat in een brief de suggestie was gewekt dat de man twee pensioenpolissen zou hebben. Het Kifid wijst de vordering af.