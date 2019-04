Blokker verkoopt Marskramer aan Audax

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - Blokker Holding verkoopt huishoudketen Marskramer aan Audax Groep. Dat bedrijf is bekend van onder meer winkels als AKO en The Read Shop en geeft bladen als Vriendin, Party en HP/De Tijd uit. Hoeveel Audax betaalt voor Marskramer is niet bekendgemaakt.