App met tips van bekenden

„De meeste apps en websites streven naar zoveel mogelijk content. Gebruikers moeten vervolgens gaan filteren om een keuze te maken”, legt Ontijd uit. „Bij ons beginnen gebruikers met niets. Ze kunnen zelf mooie plekken toevoegen en vrienden, bekenden en experts volgen om toegang te krijgen tot hun favoriete plaatsen.”

Advertentievrij

De Soulpicks app is advertentievrij en Ontijd benadrukt dat dit ook blijft. „Anno 2019 zijn mensen – terecht - kritisch op sociale media en apps als Facebook, TripAdvisor en Lonely Planet, waarin adverteerders een grote vinger in de pap hebben.” Ontijd verwacht pas over een aantal jaren geld met de app te gaan verdienen. „We denken aan een abonnementsmodel waarbij gebruikers gaan betalen voor door ons gegenereerde suggesties en voor tips van experts.”

Investeerders

De circa €700.000 die de afgelopen 1,5 jaar in de ontwikkeling is gestoken is afkomstig uit eigen middelen en van diverse investeerders. Op korte termijn verwacht Ontijd nog eens €500.000 nodig te hebben.

Voor gebruikers blijft de dienst voorlopig gratis. De focus zal de komende tijd liggen op Nederlandse steden. Op langere termijn wil Ontijd ook uitbreiden naar het buitenland.