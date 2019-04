Google-moeder krijgt fiat voor drone-gebruik

De dronedivisie van Alphabet, die te boek staat als Wing, heeft nu de certificaten in handen die ook kleinere luchtvaartmaatschappijen in de VS bezitten. Wing is op korte termijn al van plan met de drones te gaan vliegen in landelijke gebieden in de staat Virginia. Daarna volgt verdere uitbreiding. Het Wing-werkgebied is in zoverre beperkt dat vliegen met drones niet is toegestaan in dichtbevolkte gebieden en op plekken waar veel mensen bijeen zijn.

Volgens Wing-baas Ryan Burgess is de goedkeuring van de autoriteiten cruciaal voor zowel het bedrijf als de dronesector in zijn geheel. Het bedrijf zegt er maanden over gedaan te hebben om de autoriteiten te overtuigen.