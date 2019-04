Batenburg na 63 jaar van de beurs

In maart kondigde Batenburg een inkoop van alle uitstaande aandelen aan. Het bedrijf, dat al voor meer dan 95 procent in handen is van VP Exploitatie, biedt 46 euro per aandeel inclusief dividend. VP Exploitatie, het beleggingsvehikel van de familie Van Puijenbroek, is voornemens om daarna een wettelijke uitkoopprocedure te starten.

Batenburg zei verder dat de opbrengsten en het resultaat in het eerste kwartaal zijn gegroeid op jaarbasis, met goed gevulde orderportefeuilles. Het bedrijf bevestigde zijn verwachting voor een verbetering van het jaarresultaat.