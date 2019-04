Record in de maak op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde 0,6 procent hoger op 26.663 punten. De S&P 500 klom 0,9 procent, tot 2932 punten, waarmee het tussentijds hoger stond dan de hoogste slotstand ooit. Technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent tot 8114 punten.

Twitter trapte als eerste van de bekende socialmediabedrijven af met kwartaalcijfers. Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt, steeg harder dan kenners hadden voorzien. Daardoor vielen ook de opbrengsten hoger uit dan verwacht. Het aandeel Twitter sprong 16 procent omhoog.

Hasbro

Speelgoedproducent Hasbro (plus 15 procent) schreef tegen de verwachting in zwarte cijfers. Vooral de het succes van Transformers-film Bumblebee stuwden de verkopen van speelgoed van het bedrijf. Defensieconcern Lockheed Martin verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar en werd beloond met een plus van 6,5 procent.

Frisdrankreus Coca-Cola kende naar eigen zeggen een sterke start van het jaar. Onder meer het opbouwen van voorraad in het Verenigd Koninkrijk gaf de drankjesfabrikant een zetje in de rug. Dat gebeurde met het oog op een mogelijke harde brexit. Het aandeel won 1,6 procent.

Euro

Industrieconglomeraat United Technologies won 2,4 procent na het verhogen van de prognoses. Dat deed ook Verizon Communications. Toch verloor het telecombedrijf 2,2 procent, vooral omdat het concern abonnees verloor. Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble leverde 3,1 procent in na cijfers.

Ook verfmaker Sherwin-Williams (plus 1,9 procent), motorfietsenbouwer Harley-Davidson (vlak) en witgoedfabrikant Whirlpool (plus 1,3 procent) openden de boeken.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1210 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 66,20 dollar. Brent steeg 0,5 procent in prijs tot 74,38 dollar per vat.