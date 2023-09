Doe-het-zelf-isolatie razend populair: steeds meer Nederlanders besparen duizenden euro’s

Amsterdam - Doe-het-zelf-isoleren is ongekend poplair onder Nederlandse huiseigenaren. Bijna een kwart van hen heeft de afgelopen jaren zelf zijn huis geïsoleerd. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want er is een grote groep Nederlanders die nog van plan is om zelf met isolatiemateriaal aan de slag te gaan.

De helft van de huiseigenaren denkt het eigen dak te kunnen isoleren. Ⓒ Getty Images