Analyse: Elon Musk tart autofabrikanten

Tesla-topman Elon Musk Ⓒ AFP

Elon Musk heeft aangekondigd dat Tesla in 2020 een miljoen zelfrijdende elektrische taxi’s op de markt brengt. Daarmee is Tesla veel eerder met de lancering van een zelfrijdende auto dan zijn concurrenten. Mogelijk is dit een afleidingsmanoeuvre voor de resultaten die de autobouwer woensdagavond presenteert. Als Tesla daarentegen echt zo snel de autonoom rijdende taxi op de markt brengt, dan tart hij de hele auto-industrie.