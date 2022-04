Hotelier: ’Femke jaagt toeristen weg’

’Jan en ik zagen elkaar voor het eerst toen we allebei een afspraak hadden met de toenmalige VVD-partijleider Hans Wiegel”, kondigde de auteur de Haagse burgervader Jan van Zanen aan. „Hij kwam vanwege een richtingenstrijd in de liberale gelederen. Ik voor totaal iets anders.”

De burgemeester schoof even op zijn stoel en riep toen tot vermaak van de aanwezigen luid: „Zeg, het moet wel leuk blijven, hè.”

Uitgevers 99 Riëlle Boerland en Mart Warmerdam

Ruud Lapré kwam op jonge leeftijd met zijn moeder uit Indonesië naar Nederland. In zijn boek Van waar heen beschrijft hij hoe hij als Indische jongen in Den Haag moest integreren. „De repatrianten bouwden Nederland na de oorlog mee op”, onderstreepte Jan van Zanen in zijn toespraak, refererend aan de waarde die nieuwkomers voor een land kunnen hebben.

Volgens de schrijver en oud-hoogleraar zijn migranten van alle tijden en zouden quota om de migratie te reguleren dit fenomeen een positieve in plaats van een negatieve klank geven.

"’Quotum beperkt migratie en stopt mensenhandel’"

Dat kunst verbroedert bleek wel uit het feit dat Ruud Lapré de Haagse burgemeester ook kende vanwege zijn betrokkenheid bij het museum Jan van der Togt in Amstelveen, waar Jan van Zanen tussen 2005 en 2013 burgemeester was. Vandaar dat de museumdirecteur uit die tijd, de vanwege het schelle licht met een zonnebril getooide Jan Verschoor, er ook was.

„Mijn atelier is verbouwd en weer te bezichtigen”, vertelde de beeldhouwer, die 25 jaar de scepter zwaaide over het kunstpaleis met glassculpturen. Vanwege de vele betrokken Jannen heet het nu alleen Museum JAN.

Beeldhouwer Jan Verschoor (l.) en Ahold-Delhaize-baas Frans Muller.

Een andere kunstlievende gast was Ahold-Delaize-topman Frans Muller, wiens bedrijf onder andere het talentenklasje van het Rotterdams Philharmonisch Orkest sponsort. Over de prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne, waar hij zelf nog heeft gewerkt, toonde de oppergrootgrutter zich vastberaden. „Dat is een kwestie van goed onderhandelen met de producenten.”

Zijn supermarkten zijn volop bezig met een duurzamer aanbod. „En we verkopen streekproducten van plaatselijke slagers.” Paradepaardje is volgens hem de nieuwe wijnbottelarij in Brussel.

Het was hoe dan ook een kunstzinnige middag, want ook oud-SCP-directeur Paul Schnabel, van wie onlangs een boek over de Nederlandse schilderkunst verscheen, was er. En dierenbeeldhouwer Chris Tap.

„Je kunt wel zien dat hij kunstenaar is want hij heeft gaten in zijn broek”, introduceerde Kurhauseigenaar Giovanni van Eijl de laatste. Zijn echtgenote Doret Huibers, die in zijn iconische hotel een galerie heeft, toonde de gasten een levensgroot stierenbeeld van Chris Tap en ook de grafische kunst van haar zoon, kunstenaar Arvid Henkes.

Doret Huibers van Gallery Bell’Arte met animalier Chris Tap.

Het gaat volgens Doret na de coronamisère weer goed met het Kurhaus. Maar nog niet met een ander hotel van haar mans Amrâth-groep, Grand Hotel Amrâth Amsterdam. „Burgemeester Femke Halsema en het gemeentebestuur jagen met hun binnenstadsbeleid de toeristen de stad uit”, verzuchtte ze.