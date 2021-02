Premium Binnenland

Terrassen gaan open: ’Het houdt een keer op, geef ons een kans’

Na maandenlange sluiting zonder enig perspectief is de maat vol voor de horeca-ondernemers. Op dinsdag 2 maart openen zij – weer of geen weer, legaal of illegaal – hun terrassen. Duizenden horecazaken doen naar alle waarschijnlijkheid mee met de grootschalige actie.