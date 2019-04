Minder winst en omzet Texas Instruments

Texas Instruments zette in de verslagperiode een winst in de boeken van ruim 1,2 miljard dollar. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder. De opbrengsten namen met 5 procent af tot bijna 3,6 miljard dollar.

Voor het huidige kwartaal voorziet Texas Instruments een omzet in een bandbreedte van circa 3,5 miljard tot 3,7 miljard dollar. De winst per aandeel komt naar verwachting uit in een bandbreedte van 1,12 dollar tot 1,32 dollar per aandeel. Dit resultaat was in het afgelopen kwartaal 1,26 dollar per aandeel.