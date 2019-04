Snap ziet aantal gebruikers weer toenemen

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat was in de afgelopen periode gemiddeld 190 miljoen, tegen 186 miljoen in de laatste drie maanden van vorig jaar jaar. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal gebruikers evenwel met 1 miljoen.

De opbrengsten stegen op jaarbasis met 39 procent tot 320 miljoen dollar, dankzij hogere inkomsten uit advertenties. Snap drong het nettoverlies terug tot 310 miljoen dollar van 386 miljoen dollar een jaar eerder.

Snap doet de nodige inspanningen om gebruikers te binden. Met het toevoegen van video en entertainment wil het bedrijf gebruikers en daarmee adverteerders lokken. Recent kondigde het bedrijf aan ook videospelletjes aan te bieden.