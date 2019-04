Internethandelaar eBay kijkt zonniger vooruit

eBay zag het aantal actieve kopers op zijn marktplaats in de verslagperiode wereldwijd met 4 procent stijgen tot 180 miljoen. Al met al steeg de omzet van eBay in de periode met 2 procent tot 2,6 miljard dollar. Exclusief wisselkoersen was sprake van 4 procent groei.

Het bedrijf zag de winst uitkomen op 521 miljoen dollar. Dat is 28 procent meer dan een jaar eerder. De winstprognose per aandeel werd licht verhoogd naar een bandbreedte van minstens 2,64 dollar per aandeel en een omzet van meer dan 10,7 miljard dollar.