Galapagos kondigt Fase 2-studie aan

Mechelen - Galapagos en MorphoSys kondigen de start aan van een fase 2-studie met MOR106 bij patiënten met eczeem. Dat meldde het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf. Met deze studie kan we het ontwikkelingsprogramma voor MOR106 worden uitgebreid naar de VS en Canada, als aanvulling op de lopende klinische studies in Europa.