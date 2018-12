Automakers stellen CO2-reductie voor

Ⓒ REUTERS

FRANKFURT (ANP) - De Europese automakers willen dat auto's in 2030 20 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat plan lanceerde de Europese autofabrikantenassociatie ACEA. Volgens voorzitter Dieter Zetsche is dat een ,,stevige reductie'', die ook in lijn is met wat er van andere industriesectoren wordt verwacht.