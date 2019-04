WDP herhaalt winstdoelstelling

WDP rekent voor heel het jaar, zo herhaalde het, op basis van de boekhoudmethode EPRA op een winst per aandeel van 6,50 euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Op basis van deze prognose mikt de onderneming op een dividend over 2019, betaalbaar in 2020, van 5,20 euro per aandeel.

WDP wist in de loop van het eerste kwartaal een pakket van circa 125 miljoen euro aan nieuwe investeringen vast te leggen.

"Groei dankzij opkomst e-commerce"

De zon schijnt nog steeds bij logistiek dienstverlener WDP, eigenaar van onder meer het distributiecentrum van de Wehkamp. Het Belgische bedrijf weet het rendement op peil te houden in het eerste kwartaal, ondanks de ambitieuze groeiagenda. De komende jaren wil WDP voor €1,5 miljard investeren in nieuwe projecten. De groei houdt aan dankzij de opkomst van onder meer de e-commerce.

@ytekedejong op Twitter

In de verslagperiode kwam de winst per aandeel uit op 1,45 euro. Concreet komt dat neer op een EPRA-resultaat van 33,4 miljoen euro, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van de winst komt vooral door de groei van de portefeuille via voorverhuurde projecten in Nederland en Roemenië. Ook actieve kostenbeheersing droeg een steentje bij.

Onder de streep resteerde in de eerste verslagperiode van het jaar 38,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 43,4 miljoen euro. WDP wijt het verschil onder meer aan een waardevermindering en afschrijving van de zonnepanelen. Eind maart was de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille 97,3 procent, iets minder dan eind 2018.