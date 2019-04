Samsung pompt vermogen in chipdivisie

Het Zuid-Koreaanse concern is al de belangrijkste producent van geheugenchips voor smartphones, maar loopt wel nog achter op zijn grote Amerikaanse branchegenoten die uitblinken in processoren. Ook in de eigen smartphones van Samsung zitten in sommige gevallen chips van de concurrenten.

Samsung mikt zijn pijlen ook op de Taiwanese chipmaker TSMC, die vooral chips maakt voor andere bedrijven en ook flinke investeringsplannen heeft. De productie voor derden is een belangrijke groeimarkt, nu grote spelers als Apple en Huawei in toenemende mate zelf chips ontwikkelen maar niet de capaciteit hebben chips op grote schaal te maken.