Vlakke omzet voor AkzoNobel

De omzet bedroeg bijna 2,2 miljard euro, net als een jaar eerder. Volgens AkzoNobel is het eerste kwartaal traditioneel minder sterk dan andere periodes in het jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 19 procent tot 248 miljoen euro. AkzoNobel zag het verkoopvolume met 7 procent dalen, mede door een lagere verfverkoop in China en zwakkere verkoop van lakken voor de autosector.

Daarnaast kampte het bedrijf met hogere grondstofprijzen. De materiaalkosten gingen met 77 miljoen euro omhoog in het afgelopen kwartaal. AkzoNobel verwacht dat inflatie bij grondstofprijzen in de eerste helft van dit jaar zal aanhouden, hoewel in mindere mate dan in 2018.

Chinese markt

Het concern is bezig de hogere materiaalprijzen te compenseren door kostenbesparingen, die in het afgelopen kwartaal uitkwamen op 38 miljoen euro. De onderneming kwam in oktober met een kostenbesparingsprogramma van 200 miljoen euro. Volgens AkzoNobel zijn ,,robuuste'' prijsinitiatieven en besparingsprogramma's op hun plaats om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.

Het gaat om resultaten uit voortgezette activiteiten na de afgeronde verkoop van Specialty Chemicals, dat vorig jaar werd omgedoopt tot Nouryon. AkzoNobel verkocht zijn chemiedivisie onder druk van aandeelhouders, na vergeefse pogingen van het Amerikaanse PPG Industries om AkzoNobel in zijn geheel in te lijven.

Topman Thierry Vanlancker verklaarde in een toelichting dat de Chinese markt voor decoratieve verven weinig verandering liet zien, maar dat de rest van de wereld bij deze activiteiten goed draaide. AkzoNobel staat verder op de uitkijk naar kleinere overnames die bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen. Grotere deals worden overigens niet uitgesloten, aldus Vanlancker.