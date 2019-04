SoftBank investeert in Wirecard

Wirecard geeft SoftBank converteerbare obligaties, van 130 euro per stuk, met een looptijd van vijf jaar. Daarmee kan een minderheidsbelang worden gerealiseerd. Ook gaan de twee een strategische samenwerking aan op het vlak van digitale betalingen.

Een dergelijke blijk van vertrouwen komt Wirecard goed uit. De laatste tijd ging het bedrijf gebukt onder een vermeende fraudezaak bij een kantoor in Singapore, wat de nodige druk op het aandeel zette. De Duitse beurswaakhond BaFin verbood zelfs enige tijd de mogelijkheid om shortposities in te nemen op Wirecard. Door 'short' te gaan speculeren beleggers op een koersdaling.

De autoriteiten in Singapore onderzoeken de zaak nog. Ondertussen heeft Wirecard de Financial Times aangeklaagd wegens schade door ,,onjuiste berichtgeving''. De Britse krant kwam als eerste met het nieuws over de vermeende fraude op de proppen.