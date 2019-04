Tele2 verhoogt winst door kostenbesparingen

Tele 2, dat de Nederlandse tak fuseerde met T-Mobile Nederland en daar nog een minderheidsbelang in heeft, zet steeds meer in om klanten zowel een mobiel abonnement als een internetaansluiting en tv te verkopen. In Zweden begon de onderneming daarom in de afgelopen periode ook mobiele abonnementen aan te bieden onder de merknaam Com Hem.

De omzet van Tele2 daalde met 1 procent tot 7,2 miljard Zweedse kroon, ongeveer 685 miljoen euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat ging met 8 procent omhoog op autonome basis. In Zweden, waar de samenvoeging met Com Hem zijn vruchten begint af te werpen, was dat een groei van 5 procent. Tele2 denkt dat de samenwerking op jaarbasis 300 miljoen kroon aan bespaarde kosten oplevert. De winst voor belastingen bedroeg 1 miljard kroon.

Tele2 houdt zijn verwachtingen voor heel 2019 gelijk.