Pensioenfondsen investeren in groene technologie

Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn in Nederland ontwikkelde technologie, die organische rest- en afvalstromen omzet in duurzame energie, verder uitbreiden.

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM is hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering van investeringen.

Die investering meldden PGGM, PFZW en SCW in een gezamenlijk persbericht.

Eerste via private equity

Het is de eerste belegging die PFZW vanuit zijn private equity strategie voor duurzaamheid investeert. Daarvoor is de komende jaren €500 miljoen beschikbaar voor ondernemingen die oplossingen bieden voor de aanpak van klimaatproblemen, waterschaarste, voedselzekerheid en zorg.

SCW Systems zet reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa, gft en reststoffen uit de industrie om in groene grondstoffen voor de energie- en chemische industrie.

De technologie sluit aan op het bestaande Nederlandse gasnetwerk waarvoor volgens het bedrijf geen aanpassingen nodig is. Het groene gas kan direct worden geïnjecteerd in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie en zo direct worden geleverd aan industriële grootgebruikers.

Veelbelovend exportproduct

Peter Borgdorff, directeur PFZW, is lovend over de technologie omdat die „binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct.”

Volgens Frank Roeters van Lennep, hoofd investeringen Private Markets bij PGGM zal de pensioenuitvoeringsorganisatie de komende jaren in Europa en Noord-Amerika ondernemingen die bijdragen aan de energietransitie financieren met risicodragend kapitaal om ze te laten groeien. „Financieel rendement staat ook hier voorop maar deze beleggingen zullen tevens concreet op grotere schaal positieve impact genereren.’’