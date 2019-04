Novartis rekent op hogere winst

Novartis profiteerde van sterkere verkopen van een aantal belangrijke medicijnen. Dit jaar verwacht het bedrijf verder positief nieuws over een aantal geneesmiddelen die nog in ontwikkeling zijn. Daarbij is ook Zolgensma, een experimentele gentherapie tegen spinale musculaire atrofie die mogelijk heeft geleid tot de dood van een baby tijdens een klinische proef. De omzet kwam uit op 11,1 miljard dollar, tegen 10,9 miljard dollar een jaar eerder.

De winst van Novartis kwam uit op 1,9 miljard dollar. Dat was een jaar eerder net geen 2 miljard dollar. Voor heel 2019 verwacht de farmaceut nu een winststijging met een hoog enkelcijferig percentage. Eerder ging het bedrijf nog uit van een middelhoog tot hoog enkelcijferig percentage. Eerder deze maand, net na afloop van de eerste verslagperiode, zette Novartis bovendien zijn oogzorgdivisie Alcon op eigen benen. Dat levert in de tweede periode een eenmalige bate van 4,7 miljard dollar op.