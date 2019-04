STMicro voelt afzwakkende chipvraag

De bandbreedte voor de kapitaalinvesteringen gaat naar 1,1 miljard dollar tot 1,2 miljard dollar. Eerder repte STMicro nog over 1,3 miljard dollar aan investeringen voor 2019. Het bedrijf, met grote klanten als Apple en Tesla, zette in het eerste kwartaal een omzet van bijna 2,1 miljard dollar in de boeken. Dat is 22 procent minder dan een kwartaal eerder.

Voor heel 2019 rekent STMicro op een omzet in een bandbreedte van 9,45 miljard dollar tot 9,85 miljard dollar.