Softwaremaker SAP verhoogt winstdoel

De operationele winst komt dit jaar volgens SAP hoger uit dan eerder werd gedacht. Er wordt nu gerekend op 7,85 miljard tot 8,05 miljard euro. Eerder was de verwachting nog 7,7 miljard tot 8 miljard euro.

SAP meldde een stijging van nieuwe cloudopdrachten in het eerste kwartaal van 32 procent. Dat was sneller dan in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf zet zwaar in op clouddiensten en gaf 10 miljard dollar uit aan de overname van de Amerikaanse cloudstart-ups Qualtrics en Calidus.

De opbrengsten uit clouddiensten stegen met 45 procent tot bijna 1,6 miljard euro. De totale omzet dikte met 16 procent aan tot 6,1 miljard euro. Het operationele resultaat was door alle herstructureringskosten negatief met een verlies van 136 miljoen euro.