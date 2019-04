'Drukke cijferdag op Beursplein 5'

Randstad zag de omzet in het eerste kwartaal groeien. In veel landen en regio's waar de uitzender actief is dikten de opbrengsten aan of bleven ze stabiel, maar in Duitsland had de uitzender flink last van wijzigingen in regelgeving en een lagere activiteit in de autosector.

Verfconcern AkzoNobel behaalde afgelopen kwartaal een vrijwel onveranderde omzet, met een hoger resultaat. Het verkoopvolume ging omlaag, maar het bedrijf kon dit compenseren door prijsstijgingen.

Kwartaalberichten

Bierbrouwer Heineken handhaafde zijn verwachtingen en boekte in het eerste kwartaal een winst van 299 miljoen euro. De autonome groei van het biervolume bedroeg afgelopen kwartaal 4,3 procent.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP, vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en automatiseerder ICT Group kwamen ook met kwartaalberichten. Batenburg Techniek liet in een handelsupdate weten op 26 april de beurs te verlaten, na 63 jaar een notering te hebben gehad in Amsterdam.

Waarschuwende geluiden

Galapagos en MorphoSys kondigen de start aan van een nieuwe studie bij patiënten met eczeem. Met deze studie kan het ontwikkelingsprogramma voor MOR106 worden uitgebreid naar de VS en Canada, als aanvulling op de lopende klinische studies in Europa..

De aandelen van digitale betaalbedrijven, zoals Adyen, Worldpay en Ingenico, zullen mogelijk in de schijnwerpers staan na een deal tussen branchegenoot Wirecard met het Japanse conglomeraat SoftBank. Laatstgenoemde investeert ongeveer 900 miljoen euro in het Duitse fintechbedrijf. De Europese chipbedrijven als ASML, ASMI en Besi weten ook de aandacht op zich gericht, na waarschuwende geluiden van het Amerikaanse chipconcern Texas Instruments.

Ook buiten Damrak druk

Buiten het Damrak was het eveneens druk aan het cijferfront. Chipmaker STMicroelectronics, de Zwisterse farmaceut Novartis, de Zwitserse bank Credit Suisse, de Duitse softwaremaker SAP en het Zweedse telecombedrijf Tele2 openden onder meer de boeken.

De euro was 1,1213 dollar waard, tegen 1,1210 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 65,98 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper op 74,21 dollar per vat.