Nikkei eindigt met klein verlies

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,3 procent in de min op 22.200 punten. Nissan zakte 4 procent, in aanloop naar een handelsbericht. Nidec klom 0,8 procent. De maker van elektrische motoren verwacht dat de nettowinst in het jaar dat loopt tot en met maart 2020 flink zal stijgen.

Hitachi daalde 1,4 procent. De Japanse industriële groep neemt de Amerikaanse maker van productie- en logistieke systemen JR Automation Technologies over voor 1,43 miljard dollar. SoftBank won 0,4 procent. Het Japanse conglomeraat investeert ongeveer 900 miljoen euro in het Duitse fintechbedrijf Wirecard.

De Chinese beurzen gingen omlaag. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds vlak en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,4 procent in. De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. In Sydney zette de All Ordinaries de opmars voort onder aanvoering van de olieproducenten en klom 0,9 procent. De Australische hoofdindex bereikte daarmee het hoogste niveau in meer dan tien jaar.