Hogere winst Volvo, maar minder bestellingen

Göteborg - Truckbouwer Volvo heeft zijn operationele winst in het eerste kwartaal stevig opgevoerd. Daarbij profiteerde het Zweedse bedrijf nog van de uitbundige vraag naar trucks vorig jaar. In de eerste drie maanden van 2019 daalde het aantal orders juist met ruim een derde. Vooral in de Verenigde Staten nam het aantal bestellingen af.