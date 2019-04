AkzoNobel blijft overeind in moeilijke markt

Het verf- en coatingconcern van onder meer de merken Flexa en Sikkens zag in het eerste kwartaal zijn aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) met 9% stijgen tot €163 miljoen bij een nagenoeg gelijkblijvende omzet van €2,2 miljard. Door hogere grondstofprijzen namen de kosten met €77 miljoen toe.

Voor AkzoNobel is het eerste kwartaal traditioneel een rustig kwartaal. Desalniettemin presteerde de divisie decoratieve verf beter dan verwacht met respectievelijk 3% omzetstijging in Europa en Afrika. De goede prestatie verdampt echter weer door moeizame markt in Zuid-Amerika en Azië, met name in China.

"Knap dat het concern de omzet op peil weet te houden"

'AkzoNobel heeft last van stijgende grondstofprijzen en het resultaat ligt ongeveer €20 miljard lager dan analisten verwachtten, maar die verwachtingen waren erg hooggespannen. Knap in deze markt dat de omzet op peil blijft.'

@GertvanHarskamp op Twitter

Desalniettemin is AkzoNobel op de goede weg met zijn kostenbesparingsprogramma. In het eerste kwartaal leverde dat €38 miljoen op. Uiteindelijk wil het concern jaarlijks €200 miljoen structureel besparen.

„Wat dat exact betekent voor het aantal werknemers in Nederland zeg ik niet, want dat is voor het overleg tussen de vakbonden en ons”, zegt Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel. „Maar de impact in Nederland zal niet groot zijn.”

Beneden verwachting

Analisten van KBC en ING benadrukken dat het resultaat van €163 miljoen beduidend lager is dan de €184 miljoen waar analisten op uit kwamen. KBC waardeert echter de inspanningen van AkzoNobel om de prijzen te verhogen en de kosten te besparen en ziet dan ook geen reden om het hold-advies en het koersdoel van €80 e van het verfconcern te wijzigen. Volgens ING was de concensus onder analisten over de jaarresultaten aan de hoge kant.

Het aandeel ING stond een half uur na opening van de beurs bijna 3% lager op €77,31.