'Goed kwartaal voor Randstad'

Volgens Goldman, dat een buy-advies hanteert, profiteerde de uitzender van betere trends in Europa en 'de rest van de wereld'. Ze wijzen er daarbij ook op dat de financiële markten zorgen hadden over een verdere verzwakking in Europa, maar dat de resultaten aantonen dat de trends stabiel zijn.

KBC wijst ook op eerdere cijfers van branchegenoot Manpower, die kampte met een autonome daling van de opbrengsten per werkdag van 2 procent. De prestatie van Randstad krijgt gelet op die resultaten nog weer extra glans. Wel stelt KBC dat het voorzichtig blijft over de prestatie van het aandeel, gelet op de huidige economische omstandigheden. Daarom blijft het bij zijn hold-advies. Het koersdoel werd verhoogd tot 49 euro.

ING stelt ook dat Randstad in vrijwel alle belangrijke regio's beter presteerde dan Manpower. Verder had ING in het bijzonder aandacht voor het herstel van Randstad in Frankrijk. Daar was de voorbije maanden sprake van een stabiele omzet, tegen een daling van 4 procent in het slotkwartaal van 2018. De positieve trend lijkt zich ook in het tweede kwartaal van dit jaar door te zetten. ING blijft vasthouden aan een hold-advies met een koersdoel van 22 euro.

Het aandeel Randstad stond dinsdag omstreeks 09.35 uur 4 procent hoger op 51,46 euro.