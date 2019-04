Column: Galapagos, koopkans van 100 naar 130

Als het koersverloop erg wispelturig is, ofwel weinig trend maar veel turbulentie, dan zie je door al het stof niet goed wat de route is. Je kunt dan wel wachten met de gedachte “Laat een troebele grafiek liggen, dan wordt het vanzelf helder”, maar dat is niet handig.

Het is beter om op een hoger niveau te navigeren, waardoor je letterlijk de grotere lijnen ziet. In geval van Galapagos pak ik de maandgrafiek er bij om de route te kunnen schetsen die dan logischerwijs valide is voor een langere termijn.

En dat is weer interessant voor fundamentele beleggers, een maandchart sluit beter aan bij hun belevingen en bevindingen.

Positieve ondertoon

Als we de maandchart bekijken dan zien we vanaf begin 2015 een mooie serie hogere toppen en hogere bodems, keurig begeleid door de lijnen van een stijgingskanaal. De trendmatigheid ofwel de bereidheid om overtuigend richting te kiezen en dat ritme vast te houden, is niet bijster groot.

De beweeglijkheid ofwel volatiliteit is wel groot, getuige de lengte van de bodies en vooral de sprieten aan de bodies. Maar, zoals gezegd, als je op afstand het koersverloop bekijkt dan overheerst een stijgingstendens.

Upswing

De positieve ondertoon wordt bevestigd door mijn swingteller, die vorige maand een nieuwe upserie is gestart. Met de huidige voortgang is het aannemelijk dat in de komende maanden de upswing een vervolg krijgt, mede gevoed door de RSI die als spanningsmeter positief momentum meet. Tel daarbij op dat de gemiddelde lijn een stijgende hellingshoek vertoont en kom dan tot de conclusie dat de Up status op het Dashboard valide is. Dit alles is natuurlijk een lekker windje in de rug van de bulls.

Verwachte koersroute

Allemaal positieve bevindingen, waarbij ik nog moet vermelden dat het technische fenomeen ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’ op dit maandveld regelmatig geldt. Naar alle waarschijnlijkheid nu al bij de 100 passage, ik heb de hulplijn reeds ingestippeld.

Dit impliceert dat in de komende maanden reeds bij 100 steun gevonden kan worden, exact midden in het stijgingskanaal en dat er een stijgingspotentieel tot 130 zichtbaar is, gelijk aan de bovenkant van het stijgingskanaal. Dit alles verklaart te titel van mijn column “Galapagos, koopkans van 100 naar 130”. Succes als u als lange termijn trendvolgende belegger de bulls een handje wil helpen.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.