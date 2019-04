’Degroof goede kans voor ABN’

Volgens Belgische media worden momenteel verschillende scenario’s voor Bank Degroof Petercam bekeken, waaronder ook een verkoop van een aandelenbelang van 10 procent of meer. Naar verluidt willen bepaalde kleinere aandeelhouders van Bank Degroof Petercam uitstappen. Het bedrijf ontstond in 2015 door de fusie van zakenbank Bank Degroof met vermogensbeheerder Petercam. Het beheerd vermogen bedraagt circa 55 miljard euro.

Volgens KBC zou een overname een beter doel zijn voor het overtollig kapitaal van ABN Amro dan bijvoorbeeld een aandeleninkoop. KBC raamt de waarde van Bank Degroof Petercam op circa 1,3 miljard tot 1,4 miljard euro. Een andere potentiële koper zou het Belgische Belfius zijn.

ABN Amro heeft eerder aangegeven dat het concurrerende private banken over wil nemen in Frankrijk, België of Duitsland. Het aandeel ABN Amro sloot dinsdag op 21,70 euro.