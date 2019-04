Randstad en Ajax scoren op verdeelde beurs

Rond 16.15 uur stond de AEX-index 0,5% lager op 567,6 punten. De AMX koerste vrijwel ongewijzigd op 819 punten.

„De beurs blijft redelijk dichtbij huis”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Naast een golf aan bedrijfsresultaten kijkt hij ook uit naar een eerste raming van hoe de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal is gegroeid. Dat groeicijfer verschijnt vrijdag. „Dat kan de stemming op de beurs gaan bepalen.”

Wiersma keek eveneens met belangstelling naar de Amerikaanse beursgraadmeter S&P 500, die dinsdagavond de hoogste slotstand ooit bereikte. „De S&P is daarmee terug op het niveau van september. Gezien de meevallende bedrijfsresultaten, lage inflatie, lage rente en de teruggekeerde rust inzake de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China zouden de beurzen best nog wat verder omhoog kunnen gaan.”

Elders in Europa lieten de beurzen vandaag een verdeeld beeld zien. De Duitse DAX (+0,4%) bereikte een jaarrecord, gedreven door de verhoogde winstdoelen van softwarereus SAP en de €900 miljoen die Softbank steekt in betalingsverwerker Wirecard, de concurrent van het Nederlandse Adyen. Het Ifo-vertrouwenscijfer voor de Duitse bedrijvigheid bleef echter achter bij verwachtingen. De CAC-40 in Parijs zakte 0,5%, de FTSE 100 in Londen raakte 0,8% kwijt.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag 0,1% lager. Zowel technologiebeurs Nasdaq als de breder samengestelde S&P 500 bereikte dinsdagavond de hoogste slotstand in de geschiedenis.

De winnaars in de AEX werden vandaag aangevoerd door Randstad (+3,7%). De uitzender groeide afgelopen kwartaal in omzet beperkt, maar de cijfers waren beter dan verwacht. Daaruit bleek ook dat Randstad groeit in Nederland. Beleggers namen de dalende omzet in Duitsland echter voor lief. Zakenbank Goldman Sachs sprak van een „goed eerste kwartaal” voor Randstad.

Unibail mocht 2,5% bijschrijven. Het vastgoedfonds komt woensdagavond met kwartaalcijfers. Betalingsverwerker Adyen steeg met 1,9% op de slippen van het Wirecard-nieuws.

Heineken (+0,1%) meldde meer bier te hebben verkocht. Volgens KBC boekte de brouwer in volumes een sterk begin van 2019. Zijn vooruitblik voor markten als Mexico stelt licht teleur, aldus zakenbank Morgan Stanley. Zijn analist voorziet winstnemingen.

AkzoNobel (-4,1%) was de grootste verliezer in de AEX. De verkopen van de verffabrikant liepen terug. Het concern kon die terugval echter compenseren met prijsstijgingen. Volgens ABN Amro en KBC stelde het bedrijfsresultaat van AkzoNobel de markt teleur.

Ahold Delhaize (-1,6%) liet eveneens een veer. De supermarktketen kreeg koersdoelverlagingen van Deutsche Bank en Kepler Chevreux voor de kiezen.

Galapagos werd 1,4% teruggezet. Galapagos en sectorgenoot MorphoSys kondigen de zogeheten fase 2-studie aan voor patiënten met eczeem. Volgens technisch analist Nico Bakker biedt de beurskoers van het Nederlands-Belgische biotechnologiebedrijf een koopkans.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell ging 1,7% achteruit. De AEX werd eveneens omlaag getrokken door bankconcern ING (-1,9%), dat last had van de lagere rente.

ABN Amro liet 1,8% liggen. De bank zou een goede koper voor de Belgische zakenbank en vermogensbeheerder Degroof Petercam kunnen worden, zo duiden KBC-analisten.

In de AMX was maaltijdenbestelplatform Takeaway.com de smaakmaker met een plus van 2,5%. WDP won 0,6%. Het logistieke vastgoedbedrijf herhaalde vandaag de winstverwachting voor 2019.

Fitnessketen Basic-Fit daalde echter 0,2% na de inlijving van sectorgenoot Fitland. Volgens KBC een interessante, maar kleine overname.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (+1,5%) behaalde dankzij enkele incidentele meevallers een winsttoename. Het beheerd vermogen ging naar €86 miljard. Scherpe controle van kosten houdt het smallcapfonds stabiel, aldus ING.

Op de lokale markt klom Ajax 1,3% naar €19,50. De voetbalclub bereikte daarmee de hoogste beurskoers ooit. De Amsterdammers kwamen dinsdagavond een stap dichter bij de landstitel dankzij de overwinning op Vitesse. Ajax kan in mei kampioen worden door te winnen van FC Utrecht en De Graafschap. Ajax is nu €357 miljoen waard op de beurs.

Automatiseerder ICT Group boekte een forse kwartaalomzetgroei, maar het 4,1% koersverlies toonde de teleurstelling over de afgekoelde vooruitblik voor orders in de technologiesector.

