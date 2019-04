Nissan zet mes in winstverwachting

Yokohama - Autofabrikant Nissan heeft zijn tweede winstwaarschuwing in enkele maanden afgegeven. Het Japanse bedrijf haalde ongeveer een kwart van het verwachte resultaat af vanwege de tegenvallende autoverkopen in het vierde kwartaal. Ook noemt Nissan ,,recente bedrijfsmatige ontwikkelingen'' die de verkopen negatief beïnvloedden. Nissan staat sinds november in de schijnwerpers na de arrestatie van topman Carlos Ghosn op verdenking van fraude.