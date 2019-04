Dip Rémy Cointreau minder groot dan gedacht

De Franse drankfabrikant waarschuwde eerder al voor de invloed van het vroege Chinese nieuwjaar, een feest waarbij veel drank vloeit. Veel Chinezen hadden in aanloop naar het feest in februari al vroeg cognac en andere drank ingekocht, waardoor de verkopen in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar vielen.

De omzet steeg in het vierde kwartaal op eigen kracht met 7 procent tot 297,1 miljoen euro. In de drie maanden daarvoor steeg de omzet exclusief overnames nog met 8,7 procent.

Vorige week meldde rivaal Pernod al een tanende verkoopgroei als gevolg van marktomstandigheden in China. De toenemende koopkracht van merkbeluste consumenten in China was de afgelopen twee jaar een belangrijke aanjager van groei. Zorgen over de mogelijk afvlakkende economie in China kunnen volgens analisten problematisch zijn voor de drankfabrikanten.