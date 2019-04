'Interessante kleine overname Basic-Fit'

Amsterdam - De overname van Fitland door Basic-Fit is een interessante, maar relatief kleine aankoop door de beursgenoteerde uitbater van fitnesscentra. Dat schrijven analisten van KBC Securities, die vinden dat de overname wel past binnen de ambitie van Basic-Fit om marktleider te zijn in zijn belangrijkste markten. Ook is het positief dat Basic-Fit behalve naar uitbreiding op eigen kracht, blijft kijken naar overnamedeals.