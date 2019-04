'Sterke verkoopcijfers Heineken'

KBC verhoogt zijn koersdoel voor het aandeel van 95 naar 100 euro, met een accumulate-advies. Volgens de analist is Heineken goed gepositioneerd en staat het bedrijf er met name in zijn groeimarkten goed voor.

Investec wijst in het bijzonder op de volume-ontwikkelingen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. De marktkenner, die een koopadvies hanteert, ziet wat ruimte om de brutowinstverwachtingen op te krikken.

Concurrentie met AB Inbev

Ook ING (hold, met een koersdoel van 75,47 euro) constateert dat vooral de verwachtingen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa werden overtroffen. Dat had te maken met groei in de dubbele cijfers in Zuid-Afrika en een ommekeer in Nigeria, waar flink werd geconcurreerd met AB Inbev.

Heineken stond omstreeks 09.40 uur 0,7 procent lager in een rode AEX op 94,90 euro.