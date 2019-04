Kinderen Gates erven slechts $10 miljoen

En dat is een schijntje als je je bedenkt dat de Microsoft-oprichter zelf een vermogen van meer dan $100 miljard heeft. Het grootste deel van dat vermogen zit echter in de goededoelenstichting van Bill en Melinda.

Een kind zijn van Bill Gates is sowieso een beetje vreemd, onthult Melinda in een interview met de Britse krant The Sunday Times ter ere van haar zilveren huwelijksjubileum. De softwaremiljardair heeft nogal wat moeite met het in balans houden van werk en privé, en staat erom bekend dat hij ooit vijf jaar lang zestien uur per dag werkte.

Ook is hij ’s ochtends soms meer geïnteresseerd in pakweg een dikke biografie van Winston Churchill dan in met zijn gezin ontbijten, onthult Melinda. „Nu kunnen we om meer dingen lachen. Maar er zijn dagen in ons huwelijk geweest die zo zwaar waren, dat ik me afvroeg of ik het nog aankon.”