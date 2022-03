Pinlimiet bij onbemande pomp naar €200

Premium Financieel

’Kolencentrales Nederland snel verder open in energiecrisis’

Kolencentrales in Nederland moeten op korte termijn verder worden geopend om ons land minder afhankelijk te maken van vervuild Russisch aardgas. Meerdere energiedeskundigen hebben daar woensdag in de Tweede Kamer voor gepleit nu Nederland in een gigantische energiecrisis is gestort. Kamerleden weife...