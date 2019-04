Daling aantal tv-aansluitingen zet door

Weer 25.000 aansluitingen minder. Ⓒ www.roeldijkstra.nl

HOUTEN - Het aantal tv-aansluitingen is afgelopen jaar opnieuw gedaald. Met 25.000 aansluitingen minder werd nog geen grote deuk in het totaal van ongeveer 7,5 miljoen aansluitingen geslagen. Wel was de daling groter dan de afname van 10.000 uit 2017, becijfert marktonderzoeker Telecompaper.