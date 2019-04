Verzekeraar betaalt niet voor door zoon veroorzaakte schade

Het klachteninstituut moest uitspraak doen in een zaak die de vrouw had aangespannen tegen haar verzekeraar Vivat. Ze had, naar eigen zeggen, voor zichzelf een auto gekocht. Maar omdat haar zoon de auto had opgehaald, had die ook de overdracht gedaan. En dus stond het kenteken op zijn naam.

De verzekering werd wel door de vrouw op haar eigen naam afgesloten. Daar kraaide geen haan naar, totdat de zoon tegen een geparkeerde auto aan reed en daarom bijna €500 schade vergoed wilde krijgen. De moeder deed een beroep op de verzekering, maar een vergoeding kwam er niet. Vivat betaalt namelijk niet als de auto op een andere naam staat dan die van de verzekerde.

Tenaamstelling

De moeder verdedigde zich door te stellen dat de auto wel degelijk van haar was, ze had er ook voor betaald. Hij stond alleen op naam van haar zoon omdat die hem opgehaald had en dus ook de tenaamstelling had geregeld, beweert zij. Dat haar zoon ook in de auto zou rijden, was volgens haar ook de bedoeling. Daarom had de moeder ook dekking voor chauffeurs jonger dan 24 jaar genomen.

Vivat heeft er geen boodschap aan. De verzekeraar wijst erop dat in de voorwaarden staat er niet uitgekeerd wordt als de auto en de verzekering op verschillende namen staan (tenzij het de naam van iemands partner is). Daar geeft het Kifid de verzekeraar gelijk in, de schade komt dus voor rekening van de moeder en zoon zelf.