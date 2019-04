Mkb’ers potten steeds meer op

Dat blijkt uit een publicatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Het spaaroverschot zit hem in het verschil tussen inkomen dat we genereren en wat we consumeren of investeren. Het Nederlandse overschot is een van de hoogste in de wereld. In 2018 zelfs 10% van het bruto binnenlands product.

Het spaaroverschot aan de bedrijvenkant wordt vaak toegeschreven aan multinationals. Maar in de laatste jaren droegen vooral mkb’ers bij, schrijft DNB. Sinds 2014 is er bij de grote bedrijven zelfs sprake van een spaartekort. Maar bij de mkb’ers is er in die periode een overschot en dat loopt door de jaren heen zelfs gestaag op.

Volatiel

De cijfers laten ook zien dat het spaaroverschot van grote bedrijven sterk wisselend is. Dat komt door de invloed van een paar zeer grote bedrijven. Als die over een jaar een tekort noteren, schommelt het beeld van het gehele grootbedrijf ineens naar de andere kant.

DNB gaat nu verder onderzoek doen naar de redenen van het spaargedrag van mkb’ers en het grootbedrijf. Er wordt ook gekeken naar waar het overschot voor wordt gebruikt.