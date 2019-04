Grootste beursnotering ooit ’dichtbij’

Al Falih noemde woensdag in Ryad noch de startdatum, de beurs voor de notering noch de benodigde opbrengst voor de eerste 5% die Aramco naar aandeelhouders brengt.

Augustus vorig jaar leek Aramco de beursnotering af te blazen.

De markt kijkt uit naar aandelen van het bedrijf dat werd genationaliseerd. Een door Saudi Aramco in de markt gezette obligatie, de eerste in zijn soort, werd meer dan tien keer overtekend.

Saudi Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld met vorig jaar een winst van $111 miljard. Ter vergelijking: de jaarwinst van Shell was vorig jaar bijna $24 miljard.

Investeringsgolf

Als 5% naar de beurs gaat, zou het concern gewaardeerd worden op zeker $2 biljoen, ruim het dubbele van wat Apple als grootste techbedrijf waard is ($978 miljard). De Arabieren zijn bezig met forse investeringen. Het Saudische staatsolieconcern legde in maart ruim $69 miljard op tafel voor een meerderheidsbelang van 70% in het eveneens Saudische petrochemische bedrijf Sabic.

Aramco mikt volgens de Financial Times ook op een minderheidsdeelneming in het Indiase raffinaderij- en petrochemische concern Reliance Industries

Shell deed deze week zijn belang in de joint venture Saudi Aramco Shell Refinery (Sasref) van de hand tegen $631 miljoen van Saudi Aramco, dat 50% van de raffinaderij kocht.

